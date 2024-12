"Ça s'est très bien passé": Wout van Aert est optimiste après sa 4e place lors de son premier cyclocross de la saison

Victime d'une chute à cause d'un spectateur dans les derniers hectomètres, Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) a manqué le podium de peu mais s'est néanmoins dit satisfait de sa prestation lors du cross des As, 5e des sept manches du challenge de l'Exact Cross, vendredi. "Je suis soulagé que tout se soit bien passé", a déclaré le triple champion du monde de la discipline après sa première course de la saison à Loenhout.

Van Aert avait même pris le départ de la course en tête : "Ce n'était pas vraiment le plan. Il m'a même fallu un certain temps pour réussir à clipser ma pédale. Mais, j'ai soudainement eu de l'espace et j'en ai profité." Les supporters étaient immédiatement déchaînés. "J'ai entendu le bruit de la foule monter. Cela faisait vraiment plaisir."