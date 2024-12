Une victoire malgré une selle cassée: Mathieu van der Poel a vécu une "course difficile" à Loenhout

Après une première accélération, le champion du monde a soudainement été rejoint par Laurens Sweeck. "Je n'ai pas eu de chance. Ma selle s'est cassée et je ne pouvais pas rouler à fond jusqu'à ce que je reçoive un nouveau vélo. Je n'ai certainement pas fait exprès de laisser Sweeck revenir. C'est très fort de sa part d'avoir pu combler ce retard. J'ai continué à faire ce que je voulais et j'ai réussi à creuser l'écart au bout d'un moment. Il faisait assez froid ici à Loenhout et j'avais les mains froides. Après le cross d'hier à Gavere, nous avons de nouveau eu une course assez difficile à gérer. Mais, je peux désormais prendre une journée pour récupérer avant la manche à Besançon."

Le prochain rendez-vous en cyclocross est fixé à dimanche avec la 8e des 12 manches de la Coupe du monde à Besançon, en France. L'avant-dernière manche labellisée Exact Cross est prévue le 5 février à Maldegem, soit le premier rendez-vous après les championnats du monde à Liévin le 2 février dans le Nord de la France.