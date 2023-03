Caleb Ewan: "Nous avons une stratégie mais ça reste un secret"

Deux fois deuxième de Milan-San Remo, en 2018 derrière l'Italien Vincenzo Nibali, et en 2021 derrière le Belge Jasper Stuyven, Caleb Ewan (Lotto-Dstny), absent l'an dernier pour cause de maladie, retrouvera samedi les routes de Milan-San Remo avec l'ambition de se hisser au sommet de la hiérarchie. Deux fois deuxième d'étape cette saison au Tour Down Under et à l'UAE Tour et deuxième du GP Monseré, l'Australien de Lotto-Dstny n'a pas disputé Paris-Nice ni Tirreno-Adriatico, contrairement à son habitude, pour se concentrer sur la préparation en vue du monument italien. "Je pense que ce fut le bon choix, j'ai pu me préparer à ma façon, sans le stress de la course", a expliqué Caleb Ewan vendredi, dans le cadre d'une conférence de presse en ligne organisée par son équipe.