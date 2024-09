Campenaerts 7e du contre-la-montre à Madrid: "Un bon chrono, mais pas fantastique"

Parti dans les premiers, Campenaerts a pu s'installer un temps dans le 'hot seat' réservé à l'auteur du meilleur temps. "Je me sentais beaucoup mieux que lors du premier contre-la-montre de cette Vuelta", a-t-il analysé. "Bien sûr, je me sentais fatigué après trois semaines de course, mais ce n'était pas un parcours dur et j'avais d'assez bonnes jambes."

Six coureurs ont finalement devancé Campenaerts, qui regarde avec des sentiments contrastés son dernier Grand Tour sous le maillot de Lotto Dstny. "L'abandon de Lenner Van Eetvelt était une grosse déception pour nous. Son classement général était notre objectif. Quand il quitte la course, c'est difficile de garder la motivation élevée. J'avais aussi une victoire d'étape comme objectif personnel, mais cela aussi ne s'est pas produit. Je suis passé près à Santander (6e, ndlr) et ce contre-la-montre était une possibilité, mais malheureusement, nous rentrons à la maison les mains vides. C'est dommage."