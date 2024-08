Cédrine Kerbaol remporte la 6e étape, Katarzyna Niewiadoma reste en jaune

La Française Cédrine Kerbaol (Ceratizit-WNT) a remporté la 6e étape du Tour de France Femmes (WorldTour) courue vendredi sur 159,2 km entre Rémiremont et Morteau. La Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM) conserve le maillot jaune de leader du classement général.

Ghekiere, qui s'est assurée de porter le maillot à pois du classement de la meilleure grimpeuse, s'est isolée en tête avec la Néo-Zélandaise Niamh Fisher-Black (SD Worx-Protime) et l'Australienne Grace Brown (FDJ-Suez) mais le trio a été repris dans la Côte des Fins (3e cat., 1,8 km à 6,9%).

Une échappée de 18 coureuses s'est formée à 110 km de l'arrivée avec deux Belges: Julie De Wilde (Fenix-Deceuninck) et Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal). L'écart a oscillé autour des deux minutes avant que le groupe ne se morcèle dans la montée de La Roche du Prêtre (2e cat., 5,5 km à 5,6%), avant-dernière difficulté de la journée.

Kerbaol a placé son attaque décisive dans la descente à 14 km de l'arrivée pour filer seule vers la 6e victoire de sa carrière, la troisième cette saison. Elle devient la première Française à remporter une étape sur le Tour de France Femmes depuis sa création en 2022. La Néerlandaise Marianne Vos (Visma-Lease a bike) a remporté le sprint pour la 2e place devant l'Allemande Liane Lippert (Movistar).

Niewiadoma conserve la tête du classement général avec 16 secondes d'avance sur Kerbaol et 19 secondes sur l'Américaine Kristen Faulkner.

Le Tour de France Femmes se poursuivra samedi avec la 7e et avant-dernière étape entre Champagnole et Le Grand-Bornand. La 8e et dernière étape est prévue dimanche avec une arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez.