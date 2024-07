"Cela me fait mal": victime d'une grosse chute, Wout Van Aert n'écarte pas un possible forfait au Tour de France

Van Aert est tombé dans un virage à 45 km de l'arrivée alors qu'il était en tête du peloton au pied du Col de Néronne, première des quatre difficultés du final de l'étape. Les examens n'ont révélé aucune fracture. "Je savais que j'étais bien tombé. J'ai passé des examens pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème car j'avais mal au bras. Je voulais essayer de positionner Jonas (Vingegaard, ndlr.) et les autres mais j'ai mal estimé la trajectoire du virage. Je suis arrivé trop vite et je n'avais plus le temps de freiner. Je me suis retrouvé au sol avant de m'en rendre compte."

L'Anversois a pu repartir mais a terminé à 30 minutes de Vingegaard, vainqueur de l'étape. "J'ai pu continuer à rouler mais j'avais mal dans les descentes et sur les dos d'âne. Je vais d'abord voir dans quel état je serai demain. C'est une blessure profonde. Cela me fait mal mais je veux essayer de prendre le départ demain."