"Cela s'est joué à rien", regrette Tim Merlier, battu par Olav Kooij à la photo-finish

Il aura fallu faire appel à la technologie pour départager Tim Merlier (Soudal Quick-Step) du vainqueur néerlandais Olav Kooij (Visma-Lease a Bike), à l'arrivée de la 5e étape du Tour des Émirats arabes unis vendredi. Malgré un pneu dégonflé, Merlier a joué le coup à fond et est passé de peu à côté d'une 3e victoire sur cette édition de la course émiratie.

"Cela s'est joué à rien comme l'année dernière avec Caleb Ewan", a regretté le sprinteur de Soudal Quick-Step qui, en 2023, avait alors remporté la première étape de justesse devant son concurrent australien.

"Mon pneu arrière était dégonflé à la fin. J'ai senti qu'il n'y avait plus de pression à 6 kilomètres de l'arrivée. J'ai dû prendre une décision et j'ai essayé d'y aller comme ça", a raconté Merlier aux organisateurs. "J'ai dit aux gars que je n'essaierais que de prendre quelques points pour le maillot vert mais j'ai vu que je pouvais encore gagner à 200 mètres de l'arrivée et j'ai tout donné."