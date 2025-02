"C'est une honte", "presque risible": van Aert et De Lie allument l'organisation après le chaos au Tour d'Algarve

Van Aert lui-même avait qualifié l'incident de "presque risible" dans une réaction à la presse flamande, mais son directeur sportif néerlandais est allé encore plus loin : "C'est une honte. Le cyclisme professionnel prend ici une fois de plus une très mauvaise tournure", a-t-il déclaré.

Van Dongen s'est également montré critique à l'égard de la fédération internationale de cyclisme, l'UCI, qui doit contrôler les organisateurs. "La sécurité a trop souvent été mise en cause en ce début de saison. D'abord dans l'Étoile de Bessèges, puis au Tour de Provence, et maintenant ici. Qu'est-ce qui doit encore se passer avant que cela ne s'arrête ? L'UCI, s'il vous plaît, réveillez-vous pour une fois".

De Lie dégoûté

Le champion de Belgique Arnaud De Lie (Lotto) était mercredi l'un des nombreux coureurs à avoir choisi la mauvaise route, parallèle, dans le dernier kilomètre vers l'arrivée de la première étape du Tour d'Algarve (2.Pro) au Portugal. "Nous avons aveuglément suivi la roue devant nous", a-t-il soupiré après une fin d'étape chaotique sans le moindre vainqueur, sur décision de l'organisation.

Tout indiquait que la victoire du jour se jouerait à l'issue d'un sprint massif. Cependant, la majorité du peloton s'était engagée à la sortie d'un rond-point sur la mauvaise route et avait pris la chaussée parallèle à celle d'arrivée. "Nous savons à quoi ressemble cette arrivée, nous faisons aussi une reconnaissance, mais en même temps, nous suivons aveuglément les motos et la roue devant nous. Nous faisons confiance", a déclaré De Lie par l'intermédiaire de son équipe Lotto. "L'organisation fait tout pour que tout soit aussi sûr que possible, mais la signalisation n'était pas assez claire à l'approche du sprint. De ce fait, tout le peloton est allé à droite, au lieu d'aller à gauche. C'est dommage que nous n'ayons pas pu saisir notre chance, car je me sentais vraiment bien."

Filippo Ganna et quelques autres coureurs avaient pris la bonne direction. L'Italien s'était élancé seul et a filé, en finisseur, vers la victoire sans la moindre concurrence. Cependant, il n'y a pas de vainqueur pour cette première étape puisque le résultat de la course a été annulé par la suite, ont confirmé les organisateurs sur le compte X de l'épreuve une heure après l'arrivée.