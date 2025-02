Un van Aert affamé, un coup à jouer pour De Lie, des favoris à la pelle: on vous dit tout sur le Tour d'Algarve en 3 questions

Partager:

Le Tour d'Algarve débute ce mercredi. Au menu, 5 étapes dont un contre-la-montre pour cloturer cette épreuve. Une start-list alléchante, avec des ultra favoris comme Vingegaard, Almeida, Roglic. Des Belges seront aussi au départ, Van Aert, De Lie. On fait le point sur cette 51ème édition du Tour d'Algarve avec notre consultant Kevin Van Melsem.

> Suivez la première étape dès 16h sur RTL Club et RTL Play Le Tour d'Algarve s'apprête à démarrer. Au Portugal, certains des meilleurs coureurs de la planète vont s'affronter pour tenter de s'offrir une victoire qui lancerait leur saison à coup sûr. On fait le topo sur cette épreuve avec Kevin Van Melsen. Qui sont les favoris ? Qui sort du lot avant cette course ? De beaux noms figurent sur la start list de ce Tour d'Algarve, comme Jonas Vingegaard, Joao Almeida, Wout Van Aert ou encore Primoz Roglic... Dès lors, qui doit-on désigner comme favori ? "On a une start list, en tout cas sur le classement général, qui est très très intéressante", nous confirme Kevin Van Melsen. "Au niveau des sprinters, on est un peu plus réduit, c'est-à-dire qu'on a Girmay, on a De Lie, on a Van Aert. Milan Fretin qui vient de gagner la classique Almeria, qui est en grande forme, Jordi Meeus. Je pense sincèrement qu'on peut regarder le trio qui se dégage, c'est Vingegaard, Roglic et Almeida", déclare ensuite notre consultant.

Trois hommes qui tenteront d'installer une domination dès les premiers coups de pédale. Van Aert visait une victoire d'étape. Peut-il y parvenir ? Des Belges sont annoncés au départ, comme Wout Van Aert qui a déjà pu faire sa rentrée lundi lors de la Clasica Jaen. S'il n'a pas encore totalement rassuré, notre compatriote affirmait viser l'une ou l'autre victoire sur les étapes du Tour d'Algarve. Une ambition qui ne semble pas irréaliste pour Kevin Van Melsen. "Clairement, du côté d'Arnaud De Lie et de Wout Van Aert, on peut envisager une victoire d'étape. La première étape, c'est une arrivée normalement qui va être pour un sprint massif, assez rapide. Il y a juste un rond-point à négocier à 800 mètres, donc on va arriver avec beaucoup de vitesse. On a un dernier virage à 400 mètres de l'arrivée, avec des ronds-points juste avant. Donc le placement va vraiment être primordial, c'est un sprint à plat. Je pense que Wout Van Aert a une équipe très solide autour de lui", se réjouit-il d'ailleurs. Van Aert sera aussi au service du leader pour le classement général : Jonas Vingegaard. "Il faut peut-être prendre en compte qu'il a un leader, c'est Vingegaard qui est là avec Sepp Kuss. Est-ce qu'ils vont prendre tous les risques pour mettre Van Aert dans les meilleures dispositions pour le sprint et du coup prendre pas mal de risques ? C'est une autre question".