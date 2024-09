Champion, Tim Merlier y a cru au fil des kilomètres, Jasper Philipsen, 4e, très déçu

"C'est incroyable, c'est bien pour moi", s'est réjoui Tim Merlier au micro des organisateurs. "Je me sentais bien et au fil des kilomètres, j'ai commencé à croire de plus en plus à une victoire. J'ai eu un saut de chaine à 300m de la ligne, j'ai pensé que c'était fini. Mais j'ai réussi à boucher le trou et je suis sorti au bon moment. Je croyais en mes chances et je suis fier d'avoir gagné. Après avoir été deux fois champion de Belgique (2019 et 2022, ndlr), j'avais encore un gros objectif, et c'était ça. J'étais très déçu après le championnat de Belgique (6e à Zottegem), mais j'ai continué à bien travailler et à y croire. J'ai réussi", savourait le coureur de 31 ans.

Jasper Philipsen, 4e, ne pouvait lui masquer sa déception. "Je n'avais pas les meilleures jambes et je n'ai pas fait le meilleur sprint. C'est comme ça, c'est le cyclisme. Jonas ( Rickaert) et Jordi (Meeus) m'ont bien placé pour disputer la victoire au sprint mais je n'avais pas les meilleures jambes. Je suis déçu, je voulais gagner mais il n'y a qu'un vainqueur et c'est Merlier. Ce n'était pas mon meilleur jour."