Charlotte Kool a vécu "le plus beau jour de sa vie"

Charlotte Kool n'a pas hésité à décrire la 1re étape du Tour de France Femmes 2024 comme "le plus beau jour de sa vie". La sprinteuse néerlandaise a fait carton plein, lundi, en remportant le sprint pour endosser le premier maillot jaune de cette édition. "C'est un rêve qui devient réalité", a-t-elle confié à l'organisation.

"Cela n'a pas été une saison facile, et c'est tout ce pour quoi on travaille", a expliqué Kool, de l'équipe dsm-firmenich PostNL. "Toutes les pièces du puzzle s'assemblent, et c'est très spécial."

Il s'agit certainement de la plus belle des 19 victoires de la carrière de la Néerlandaise de 25 ans. Mais celle-ci n'a pas été acquise sans peine. "C'était un sprint très agité", a-t-elle expliqué. "Mais j'aime ça! J'aime le chaos. J'ai eu l'impression d'être partie trop tôt, et beaucoup souffert, mais cela a suffi."