Cyclisme: AG2R accueille Decathlon comme partenaire titre et équipementier, Lafay comme recrue phare

L'équipe française de cyclisme AG2R a annoncé lundi l'arrivée de Decathlon comme partenaire titre et équipementier pour la saison 2024, et celles de Victor Lafay comme recrue phare.

L'entreprise française de grande distribution de sport équipera en outre les coureurs d'AG2R, qui rouleront avec des vélos Van Rysel, la marque dédiée à la performance, et non plus avec des vélos BMC. Van Rysel (de Lille, en flamand) fournira aussi les coureurs en casques et lunettes.

L'équipe fondée en 1992 comptera dans ses rangs Bruno Armirail, champion de France du contre-la-montre en 2022, qui évoluait la saison dernière à la Groupama-FDJ, le sprinteur irlandais Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), et Victor Lafay (Cofidis), révélation française du dernier Tour.

Seul à pouvoir suivre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, vainqueur final, lors de la première étape le 1er juillet, il avait remporté la deuxième le lendemain, à Saint-Sébastien, en parvenant à s'extraire du peloton des favoris sous la flamme rouge.