Cyclisme: les Mondiaux endeuillés par la mort de Muriel Furrer, coureuse suisse de 18 ans

"C'est avec une très profonde tristesse que l'Union cycliste internationale (UCI) et le Comité d'organisation des championnats du monde (...) de Zurich (Suisse) ont appris aujourd'hui la nouvelle tragique du décès de la jeune cycliste suisse Muriel Furrer", a indiqué l'UCI dans un communiqué.

Les Championnats du monde de cyclisme ont été endeuillés vendredi par la mort d'une coureuse suisse de 18 ans, Muriel Furrer, décédée après une grave chute la veille lors de la course juniors.

"Profondément attristé par le décès de la coureuse juniors Muriel Furrer aujourd'hui. Nos pensées vont à sa famille, ses amis et ses coéquipières en ces moments difficiles", a réagi le président de l'UCI, David Lappartient, sur le réseau social X.

"Les investigations des autorités compétentes sont en cours", avait indiqué vendredi matin l'UCI avant l'annonce du décès, ajoutant que les Championnats du monde allaient se poursuivre avec notamment les épreuves femmes et hommes samedi et dimanche.

Le lieu exact de sa chute n'a pas été précisé. Selon des médias suisses, l'accident ce serait produit dans une forêt au-dessus de Küsnacht, sur la rive orientale du lac de Zurich, et la coureuse aurait mis de longues minutes avant d'être découverte.

Muriel Furrer avait lourdement chuté sous une pluie battante lors de la course en ligne juniors des Championnats du monde, sur le même parcours qu'empruntent les autres courses au programme.

Les courses en ligne des Mondiaux, d'une longueur variable selon les catégories d'âge, se terminent sur un circuit final à Zurich et ses environs qui emprunte plusieurs routes sinueuses et des descentes pouvant être dangereuses, surtout sous la pluie.

Le cyclisme suisse avait déjà été frappé par le décès l'an dernier de Gino Mäder lors du Tour de Suisse. Coureur très apprécié dans le peloton professionnel, le coureur de l'équipe Bahrain avait trouvé la mort le 16 juin, à l'âge de 26 ans, des suites d'une violente sortie de route la veille dans la descente du col de l'Albula.

Retrouvé inerte dans une ravine et réanimé sur place, il avait été héliporté à l'hôpital de Coire où il avait succombé à ses blessures le lendemain.

En 2023, un Italien de 17 ans était décédé lors d'une descente en course junior régionale en Autriche.

Et plus récemment, le 6 juillet dernier, le Norvégien André Drege, 25 ans, est lui aussi décédé pendant une course après une chute, là aussi dans une descente, lors de la 4e étape du Tour d'Autriche.

La première moitié de saison a par ailleurs été marquée par plusieurs très graves chutes dans le peloton professionnel, touchant des coureurs vedette comme Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel.

De nombreux acteurs du cyclisme mettent en avant le fait que les vélos sont de plus en plus performants, ce qui augmente encore le danger de ce sport.