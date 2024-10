Cyclisme: Pogacar boucle au Tour de Lombardie l'une des plus grandes saisons de l'histoire

Sur les bords du lac de Côme, où se dénouera la 118e édition de la "classique des feuilles mortes", le Slovène, triple vainqueur sortant, peut écrire un nouveau chapitre de son livre "A la poursuite des plus grands" en égalant Fausto Coppi, le "Campionissimo", seul à avoir gagné la course quatre années de rang, à la fin des années 1940.

Une dernière démonstration pour la route ? Le Tour de Lombardie, ultime Monument de la saison, offre samedi à Tadej Pogacar l'occasion de parachever l'une des plus grandes saisons de l'histoire du cyclisme.

Qu'il soit le grandissime favori tombe sous le sens.

Parce qu'il sent que "les jambes sont encore très bonnes" au départ du plus montagneux des cinq Monuments, alors que ses rivaux comme Remco Evenepoel commencent à rouler sur la jante et que Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel ou Julian Alaphilippe sont déjà en vacances.

Mais surtout parce qu'il a encore changé de dimension en 2024 pour atteindre un niveau stratosphérique lui permettant de signer une des plus grandes saisons de tous les temps.

- Un bilan effrayant -

Il a commencé l'année en gagnant les Strade Bianche sur un raid solitaire de 81 kilomètres. A enchaîné sur une victoire au Tour de Catalogne avec quatre étapes en prime. Gagné Liège-Bastogne-Liège, puis réussi une doublé Giro-Tour de France inédit depuis 1998 en remportant à chaque fois six étapes au passage. Raflé le Grand Prix de Montréal, les Championnats du monde en attaquant à 100 km de l'arrivée et enfin le Tour d'Emilie à l'issue d'une nouvelle chevauchée fantastique, sa spécialité maison.