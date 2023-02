Cyclisme: Romain Grégoire, le chaud et le froid

"Une pépite", un "talent incroyable", "un tueur sur le vélo": les superlatifs fusent lorsqu'on évoque Romain Grégoire, présenté comme le grand espoir du cyclisme français. Lui semble absorber les attentes avec un flegme absolu et prévient: "j'ai encore tout à prouver".

Le Bisontin de 20 ans, qui doit faire sa rentrée vendredi au Tour des Alpes-Maritimes et du Var, ne fait pourtant que découvrir le World Tour, la première division mondiale, avec son équipe Groupama-FDJ.

Mais ses succès en juniors -double champion de France et champion d'Europe sur route- ont inévitablement allumé la mèche au pays du Tour de France, où on attend depuis 38 ans un successeur à Bernard Hinault, dernier vainqueur français, en 1985.

Depuis ses débuts, il a appris à jongler avec les attentes. "Je ne fais pas comme si la pression n'existait pas. Mais ça ne me perturbe pas car je me la mets suffisamment moi-même", lance l'étudiant en gestion des entreprises et des administrations d'une voix posée, le regard planté droit dans les yeux.

Les attentes sont d'autant plus pressantes que Tadej Pogacar et Remco Evenepoel ont établi des nouveaux canons de précocité. "Je n'essaie pas de me comparer à ces extraterrestres. Si ça va aussi vite pour moi, tant mieux. Si ça doit prendre plus de temps, ce n'est pas grave. Et peut-être que je n'y arriverai jamais. Mais j'essaie."

Romain Bardet, le Français qui s'est le plus approché d'une victoire sur le Tour ces dernières années (2e en 2016, 3e en 2017), implore: "il faut le laisser tranquille, le laisser grandir encore quelques années."

Mais jusque-là, tout est allé très vite dans la carrière de Grégoire qui a découvert le vélo par le VTT à l'âge de sept ans. En 2020, après l'annulation des Championnats de France juniors de cyclo-cross, il obtient in extremis un dossard pour la course sur route et... il la gagne.

Pour son passage en espoirs, il quitte l'équipe U19 d'AG2R pour l'équipe "Conti" (3e division) de Groupama-FDJ.

"Ça nous a fait mal au coeur parce que c'est un garçon intelligent et qui a un talent incroyable", se rappelle le manager général d'AG2R, Vincent Lavenu.

Dans sa nouvelle équipe, le Bisontin s'éclate et remporte Liège-Bastogne-Liège espoirs, une étape du "Baby Giro" et une autre sur le Tour de l'Avenir en 2022.