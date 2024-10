Dan McLay nouveau poisson-pilote de Olav Kooij chez Visma-Lease a Bike

McLay, qui compte dix succès en carrière, était le poisson-pilote d'Arnaud Démare ces deux dernières saisons. Il aura pour mission d'emmener le sprinter maison Olav Kooij l'an prochain.

"Nous sommes heureux d'accueillir Dan dans notre équipe", s'est réjoui le manager de Visma, Grischa Niermann. "Son expérience et ses qualités correspondent parfaitement à nos objectifs, et nous sommes convaincus qu'il aura un impact significatif. C'est un coureur de "lead-out" très expérimenté, et c'est exactement ce que nous recherchions. En particulier, il a exécuté quelques "lead-outs" impressionnants pour Démare dans le Tour, et nous espérons qu'il pourra faire de même pour Olav Kooij dans notre équipe la saison prochaine".