Dauphiné: le résistant Roglic prend date pour le Tour de France

"J'ai eu de la chance qu'ils n'aillent pas plus vite devant. J'étais vraiment fatigué. Ce n'était pas une priorité de gagner le Dauphiné mais je suis content et fier de l'avoir fait", a-t-il réagi.

L'étroitesse des écarts et le fait que Roglic n'ait pas réussi à suivre Jorgenson, leader de substitution de l'équipe Visma-Lease a bike en l'absence de Jonas Vingegaard, montre qu'il n'est pas encore à son tout meilleur niveau.

- "Tout a changé" -

Un constat finalement logique puisqu'il n'avait plus couru depuis deux mois et sa chute au Tour du Pays basque. Pour preuve, l'autre tête d'affiche de cette 76e édition, le Belge Remco Evenepoel, impliqué dans la même chute au Pays basque mais plus lourdement touché (fractures de la clavicule et de l'omoplate), termine septième du Dauphiné, à plus de deux minutes.