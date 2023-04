Débutant sur la Doyenne, Van Gils veut confirmer après l'Amstel et la Flèche

Maxim Van Gils vient de signer deux très belles performances à l'Amstel Gold Race (7e) et à la Flèche Wallonne (8e). L'Anversois de 23 ans effectue dimanche ses débuts sur Liège-Bastogne-Liège et veut confirmer. "Je veux me donner à fond une fois de plus", a-t-il déclaré dans un communiqué de presse de son équipe Lotto Dstny, vendredi.

Van Gils sera accompagné sur les routes de la Doyenne par Liam Slock, Lennert Van Eetvelt, Sylvain Moniquet, le Danois Andreas Kron, l'Australien Harry Sweeny et le Néerlandais Mathijs Paasschens.

"Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Ce sera une course totalement différente de la Flèche Wallonne. C'est l'une des courses les plus difficiles de l'année, une véritable bataille d'usure et c'est la condition physique qui parlera", prédit Van Gils. "Nous partons avec une équipe forte et nous sommes sur une bonne série. La course peut convenir à Andreas et Lennert un peu mieux qu'à moi, donc je vais probablement rouler au service de l'équipe, mais en course, les conditions peuvent encore changer. Quoi qu'il en soit, je vais tout donner. C'est la dernière course du printemps, un Monument, et on a envie de tout donner une dernière fois".