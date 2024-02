Deuxième de la 5e étape, Remco Evenepoel remporte le Tour d'Algarve pour la troisième fois

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a remporté le Tour d'Algarve (2.Pro) pour la troisième fois de sa carrière en prenant la 2e place de la 5e étape derrière le Colombien Daniel Martinez (Bora-hansgrohe) dimanche sur 165,8 km entre Faro et l'Alto de Malhao

Vingt coureurs ont formé l'échappée avec un seul Belge: Jasper Stuyven (Lidl-Trek). Quatrième du général à 1:18 avant le départ, Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) est parti en contre à 40 km de l'arrivée avec son équipier norvégien Per Strand Hagenes et l'Irlandais Ben Healy (EF Education-EasyPost). Le trio a rejoint le groupe de tête à 30 km du but.

Healy a placé une accélération dans la première des deux ascensions de l'Alto de Malhao (2e cat., 2.5 km à 9.6%), suivi par Van Aert et le Néerlandais Gijs Leemreize (DSM-firmenich PostNL). Derrière, le peloton est revenu à 15 secondes de la tête au pied de l'Alto de Malhao. Van Aert a été le premier à lâcher et Healy et Leemreize ont été repris peu avant la flamme rouge.