Deuxième victoire d'étape de Jarno Widar qui conforte son maillot de leader

Jarno Widar (Lotto Dstny Development) s'est imposé au sprint dans la sixième étape du Giro Next Gen, le Tour d'Italie pour les coureurs de moins de 23 ans, après une étape entre Borgo Virgilio et Fosse (172 km) vendredi. Le coureur de 18 ans garde la tête au classement général.

Widar a décroché la victoire au bout d'un sprint à trois devant les Espagnols Pablo Torres (UAE Emirates Gen Z) et Pau Marti (Israel Premier Tech Academy). Avec cette victoire, Widar reste en tête du général et compte 52 secondes d'avance sur Torres et 58 sur le Français Mathys Rodel (Tudor Pro Cycling U23) qui retombe à la troisième place.

Widar a signé sa deuxième victoire d'étape sur le Giro Next Gen après son succès lors de la troisième. Il s'agit de sa quatrième victoire de la saison après l'Alpes Isère Tour (2.2) et le Tour du Limbourg. Widar est lié à Lotto Dstny jusqu'en 2027.