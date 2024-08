Edvald Boasson Hagen quittera le peloton en fin de saison

"Il y a un temps pour tout et après 17 ans dans le peloton professionnel, je suis fier de ce que j'ai accompli au cours de ma carrière. 2024 sera ma dernière saison et je me réjouis de passer plus de temps avec ma famille et d'explorer de nouvelles opportunités dans ma vie au-delà du cyclisme", affirme le Norvégien, qui porte cette saison le maillot de la formation française Decathlon-AG2R La Mondiale.

Professionnel depuis 2006, Edvald Boasson Hagen compte 81 victoires à son palmarès. Il a notamment remporté Gand-Wevelgem en 2009, la Vattenfall Cyclassics en 2011 et le Grand Prix de Plouay en 2012. Treize fois champion de Norvège (dix fois dans le contre-la-montre et trois fois dans la course en ligne) et 2e des Mondiaux 2012 derrière Philippe Gilbert, il a pris part à 17 grands tours (13 Tours de France, 2 Tours d'Italie et 2 Tours d'Espagne). Il s'est adjugé trois étapes du Tour et une étape du Giro. Il a décroché sa dernière victoire en 2019 au Critérium du Dauphiné, une épreuve dont il a enlevé cinq étapes.