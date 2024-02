Eli Iserbyt s'impose à Bruxelles, Lars van der Haar vainqueur final

Le Néerlandais Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) a remporté le classement final du Trophée X2O de cyclocross, dont la 8e et dernière manche, le Brussels Universities Cyclocross disputé dimanche à Bruxelles sur les campus de la VUB et de l'ULB, a vu la victoire d'Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal). Le champion de Belgique l'a emporté avec 9 secondes d'avance sur le champion d'Europe Michael Vanthourenhout et 55 secondes sur le Néerlandais Joris Nieuwenhuis, s'imposant pour la 2e année de suite dans les labourés bruxellois.