Evenepoel perd son coéquipier Pedersen à cause d'une fracture de la clavicule

L'équipe Soudal Quick-Step de Remco Evenepoel perd son premier coureur dans le Tour. Casper Pedersen, le cycliste danois, a chuté lors de la troisième étape lundi et s'est fracturé la clavicule. En conséquence, il doit quitter le Tour de France, comme l'a annoncé son équipe.

Pedersen a fait partie des coureurs tombés lors d'un incident survenu quinze kilomètres avant l'arrivée. Il a fini par franchir la ligne d'arrivée à Turin en tant que dernier coureur. Après la course, la fracture de la clavicule a été confirmée et sera examinée plus en détail dans les prochains jours à l'hôpital de Herentals.

Dans ce Tour, Pedersen était principalement prévu pour soutenir Evenepoel sur les terrains plats. Le week-end dernier, l'équipe Soudal Quick-Step a déjà été secouée par les chutes de Louis Vervaeke et du Tchèque Jan Hirt, qui sont cependant toujours dans le peloton.