Evenepoel troisième derrière Vingegaard et Pogacar: "Ils jouaient dans une autre division"

Remco Evenepoel a terminé à la troisième place de la 11e étape du Tour de France mercredi entre Évaux-les-Bains et Le Lioran à 25 secondes de Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. "Ils jouaient dans une autre division", a expliqué le Brabançon au micro des organisateurs.

Evenepoel n'a pas été en mesure de suivre l'attaque de Tadej Pogacar dans le Puy Mary-Pas de Peyrol à 31 km de l'arrivée. "J'étais à la limite et il restait trop de distance à parcourir pour que je me mette dans le rouge. Et en même temps, il prenait un avantage de 40 secondes, il ne s'agissait pas de deux ou trois minutes. Jonas a été le plus malin et il était très fort. Ils jouaient dans une autre division."

Le natif de Schepdael a finalement roulé avec Primoz Roglic derrière le duo de tête. "Nous avons travaillé pour essayer de combler, je pense que j'ai pris plus de relais que lui. Ensuite, nous sommes passés dans un virage très glissant et il est tombé, donc moi je suis allé chercher la 3e place (Roglic a finalement été classé dans le même temps, ndlr.). J'ai roulé à mon propre rythme et je pense que c'était la bonne décision."