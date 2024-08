Ewoud Vromant concentré sur le contre-la-montre à Paris, après une "préparation parfaite"

"La préparation se déroule parfaitement depuis quelques mois", a commenté l'athlète de 40 ans auprès de Belga. "Les entraînements à Gand se déroulent très bien. Je n'ai pas de blessures et je progresse très bien. Nous sommes en France depuis vendredi.C'est un peu tôt, mais avec le recul, c'était vraiment la meilleure décision. Cela nous a permis de nous faire à cet environnement, de découvrir la piste et reconnaître le parcours sur route. La concentration n'était pas au rendez-vous les deux ou trois premiers jours, mais maintenant je suis pleinement concentré et prêt pour mes compétitions."

Cette fois, le contre-la-montre sur route est le grand objectif. "Le parcours à Tokyo était très difficile et j'ai donc été très satisfait de l'argent. Je ne méritais pas mieux. Maintenant, l'objectif est l'or. Je me concentre vraiment sur ce contre-la-montre. Nous nous sommes entraînés sur des blocs un peu plus longs. C'est une distance de 14 km, donc pas très longue non plus, mais un peu plus longue que la poursuite individuelle de 3 km."