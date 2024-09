Ewoud Vromant conclut ses Jeux avec une 8e place sur la course en ligne C1-C3

Ewoud Vromant s'est classé 8e de la course en ligne de para cyclisme sur route (classes C1 à C3 confondues) aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Samedi, Vromant a conclu les 57 kilomètres de course, cinq tours d'un circuit de 14,2 kilomètres à Clichy-sous-Bois, à 7:14 du vainqueur britannique Finlay Graham.

Vromant est arrivé dans le quatrième groupe, à un peu plus de 7 minutes des médaillés.

Graham a réussi à vaincre les Français Thomas Peyroton-Darter et Alexandre Léauté, qui étaient en supériorité numérique dans le groupe de tête. Léauté s'est sacrifié dans le final pour son compatriote, mais Peyroton-Dartet a été battu au sprint par Graham.

Il y a trois ans, le Flandrien avait pris l'argent sur le contre-la-montre aux Jeux Paralympiques de Tokyo, pour sa première participation à l'ultime rendez-vous. Il avait terminé 16e de la course en ligne des catégories C1 à C3 et avait dû abandonner la poursuite individuelle sur la piste. Le titre mondial lui était revenu en contre-la-montre individuel à Baie-Comeau au Canada, en 2022, et sur piste en poursuite individuelle à Milton au Canada également, en 2020.

La classe C2, celle de Vromant, regroupe les coureurs qui rencontrent des troubles de la coordination des bras et du corps de niveau faible à importante, et à un niveau modéré des jambes, d'un côté du corps, ou l'absence de membres. La course paralympique en ligne regroupait différentes catégories, de C1 à C3.