Ewoud Vromant deuxième du contre-la-montre à Ostende

Cyril Berthaut a terminé sixième et Lennert Vanlathem neuvième en MC1. Louis Clincke, sixième, a réussi le meilleur chrono belge en MC4, devant Jarno Thierens (16e) et Nicolas Baltus (27e). Ken de Feyter a signé le 12e temps en MC5, Niels Verschaeren le 24e. Les tandems Milan Thomas/Lieven Desomviele et Sander Alaerts/Simon Decraene ont terminé respectivement en 21e en 25e position.

Jeudi, Maxime Hordies (MH1) et Jonas Van de Steene (MH4) s'étaient imposés en handbike et Tim Celen (MT2) en tricycle. Les épreuves en ligne se disputent samedi et dimanche.