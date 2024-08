Fabio Van den Bossche estime que son corps peut "encaisser" trois épreuves sur la piste

Après le forfait de Robbe Ghys, Fabio Van den Bossche va ajouter la course par équipes à son programme en plus de la poursuite par équipes et de l'omnium. Il est le premier remplaçant pour former une équipe avec Lindsay De Vylder. Sa semaine sera donc très chargée, mais il se sent prêt.

"D'autres coureurs combinent les trois disciplines. Cela ne me dérange pas du tout. Je suis sûr que mon corps peut encaisser cela. Nous avons pris un bon départ en tant qu'équipe et j'espère que nous allons pouvoir continuer sur cette voie. J'essaie juste de profiter au jour le jour", a-t-il déclaré lundi après les qualifications de la poursuite par équipes, au cours desquelles le quatuor belge a signé un nouveau record de Belgique sur la piste de Saint-Quentin-en-Yvelines et s'est assuré un ticket parmi les huit meilleurs équipes.

Pour cette poursuite par équipe, l'objectif était de survivre aux qualifications et d'éviter ainsi les 9e et 10e places. "L'objectif était de se classer parmi les huit premiers. Nous y sommes parvenus, avec en prime un record de Belgique. Tout ce qui vient maintenant, c'est du bonus", a déclaré Van den Bossche. "Demain, il y aura également une deuxième équipe sur le parcours (en qualifications les pays sont seuls sur la piste, ndlr) et peut-être que nous irons encore plus vite. Ce serait alors une réussite totale. Les Belges affronteront la Nouvelle-Zélande au premier tour mardi soir. L'or et l'argent ne sont plus possibles après les qualifications, mais il y a encore une chance pour le bronze.