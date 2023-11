Fem van Empel écrase la concurrence et renouvelle son titre, Marion Norbert Riberolle 6e

La Néerlandaise Fem van Empel a renouvelé son titre de championne d'Europe lors de la course élites dames des championnats d'Europe de cyclocross dimanche à Pont-Château en France.

Comme attendu, les Néerlandaises ont pris le contrôle de la course avec cinq coureuses aux cinq premières places. Van Empel a placé une première accélération à la fin du premier des six tours avant de s'envoler dans le deuxième tour.

Championne du monde et d'Europe en titre, Van Empel, 21 ans, a assumé son rôle de grande favorite. Sa compatriote Ceylin del Carmen Alvarado a pris la 2e place et l'Italienne Sara Casasola, 3e, a privé les Pays-Bas d'un podium 100% néerlandais.

Avec une minute d'avance au moment d'aborder le quatrième tour, la Néerlandaise a écrasé la concurrence pour devancer Alvarado de 1:35 et Casasola de 1:56.

Côté belge, Marion Norbert Riberolle termine 6e et meilleure Belge à 3:18. Sanne Cant se classe 8e à 3:44, Laura Verdonschot 9e à 3:58 et Alicia Franck 12e à 4:53.

Avec six succès sur autant de cross cette saison, Van Empel ajoute ainsi une septième victoire à son actif dans les labourés.