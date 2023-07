Filippo Ganna, vainqueur de la première étape, contant de confirmer sa "bonne condition"

En s'imposant samedi au sprint dans la première étape du Tour de Wallonie à Hamoir, Filippo Ganna (INEOS-Grenadiers) a confirmé son sentiment d'être en bonne condition pour aborder la course wallonne et, surtout, le championnat du monde du contre-la-montre et de poursuite individuelle sur piste, deux disciplines sur lesquelles il est tenant du titre, dans deux semaines à Glasgow.