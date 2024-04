Gerben Kuypers va faire ses grands débuts en WorldTour pour Intermarché-Wanty

Kuypers, 24 ans et qui roulait depuis 2023 pour Wanty-ReUz-Technord, l'équipe de développement d'Intermarché-Wanty, sera accompagné des Italiens Lorenzo Rota, Francesco Busatto et Kevin Colleoni, l'Allemand Georg Zimmermann, le Français Lilian Calmejane et l'Estonien Rein Taaramaë pour sa toute première course WorldTour.

Spécialiste du cyclocross, Kuypers est le cinquième coureur à faire le grand saut de l'équipe de développement vers la structure WorldTour au sein de la formation de Jean-François Bourlard après Busatto, le Français Alexy Faure Prost et les Néerlandais Roel van Sintmaartensdijk et Huub Artz.