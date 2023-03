Gianni Vermeersch veut soutenir Mathieu Van der Poel "le plus longtemps possible"

Champion du monde de gravel, Gianni Vermeersch ne pourra cependant pas porter son maillot samedi sur les Strade Bianche. "Cette course est toujours considérée comme une course sur route, donc je ne peux pas mettre le maillot arc-en-ciel", s'amuse le coureur d'Alpecin Deceuninck en conférence de presse. "Pas grave, je me concentre sur la course et j'espère soutenir Mathieu le plus longtemps possible."

Sur trois participations, Vermeersch n'a coupé la ligne d'arrivée des Strade Bianche qu'une fois, en 2021, à la 14e place de l'édition qui a vu le triomphe de Mathieu van der Poel. "C'était fantastique. J'ai pu faire ma part du travail et j'ai quand-même obtenu une 14e place. J'espère faire ça cette année aussi, aider Mathieu le plus longtemps possible."

En 2022, Gianni Vermeersch faisait partie de la spectaculaire chute impliquant notamment Benoot et Alaphilippe. "C'a été pénible, d'autant plus que j'ai dû courir le Tirreno-Adriatico et me suis fait plus de mal que de bien. Je n'ai pas retrouvé mes sensations pendant tout le printemps. Mais bon, je trouve que c'est une course magnifique."

Il ne s'agit pas pour autant d'un objectif majeur pour le coureur belge. "C'est la course que j'attends le plus, mais ce n'est pas mon grand objectif. La période de trois semaines avec Gand-Wevelgem, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix est mon grand objectif. Je dois y être au top, et je veux y jouer un rôle important pour Mathieu van der Poel", a ainsi commenté le champion du monde de gravel.

La reconnaissance d'une partie du parcours avec l'équipe s'est bien déroulée, jeudi. "C'était encore bien humide. Cela rend les choses plus difficiles, mais je suis assez agile sur mon vélo, donc ça ne me dérange pas." Par ailleurs, les pistes devraient sécher d'ici la course, qui aura lieu samedi.