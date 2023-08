Glasgow hôte des premiers 'Super Mondiaux' de cyclisme

Glasgow sera le théâtre, du 3 au 13 août, des premiers 'Super Mondiaux' de cyclisme. Plus de 200 maillots arc-en-ciel seront attribués dans treize disciplines. Les cyclistes sur route Remco Evenepoel, Wout van Aert et Jasper Philipsen et la polyvalente Lotte Kopecky (piste et route) seront les fers de lance de la délégation belge.

Si le cyclisme sur route, le cyclisme sur piste, le BMX ou le mountainbike sont des disciplines bien connues, les variantes du BMX comme le Freestyle Park et le Freestyle Flatland, le mountainbike marathon et de descente, l'indoor cycling, le trials, le Gran Fondo ainsi que le para cyclisme sur route et sur piste figureront aussi au menu.

Les épreuves sur route (contre-la-montre et course en ligne) et sur piste attireront le plus l'attention. Dans l'épreuve en ligne, la Belgique alignera un trio de choc avec Remco Evenepoel, Wout van Aert et Jasper Philipsen. Evenepoel et Van Aert peuvent également viser le titre dans le chrono. Chez les dames, Lotte Kopecky, grande animatrice du récent Tour de France Femmes, peut nourrir des ambitions tant sur la route que sur la piste.