Greg Van Avermaet "fêtera" son départ à la retraite le 15 octobre à Dendermonde

Greg Van Avermaet, 38 ans, avait annoncé début mai qu'il mettra un terme à sa carrière de coureur professionnel la fin de la saison. Il a notamment remporté le titre olympique à Rio de Janeiro en 2016, Paris-Roubaix en 2017 et des étapes du Tour de France et du Tour d'Espagne.

Greg Van Avermaet a commencé sa carrière professionnelle en 2007. Son palmarès comprend notamment le titre olympique à Rio de Janeiro en 2016, deux étapes du Tour de France (2015 et 2016), une étape du Tour d'Espagne (2008), le classement général de Tirreno-Adriatico (2016), Paris-Roubaix (2017), le Circuit Het Nieuwsblad (2016 et 2017) et Gand-Wevelgem (2017) ainsi que le Grand Prix de Montréal (2016 et 2019), sa dernière victoire professionnelle.

Sa dernière victoire en date, la 42e de sa carrière, remonte au 14 mai aux Boucles de l'Aulne - Châteaulin (1.1) lorsqu'il avait renoué avec le succès plus de trois ans après son dernier bouquet.