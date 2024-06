Herregodts se réjouit de sa victoire sur le contre-la-montre: "J'ai atteint mon objectif"

Rune Herregodts (Intermarché-Wanty) a remporté la première étape, un contre-la-montre individuel à Westkapelle, du ZLM Tour (2.1) mercredi soir aux Pays-Bas. "J'étais venu à ce ZLM Tour avec l'objectif de gagner ce contre-la-montre individuel", a déclaré Herregodts, 25 ans, à l'issue de la course.

Herregodts a réussi à prendre onze secondes d'avance sur le Néerlandais Tim van Dijke (Visma-Lease a Bike). "C'est définitivement un adversaire direct pour le classement général. C'est un homme qui peut s'envoler pour le sprint et accumuler des secondes de bonification en cours de route. Je suis moins rapide. J'ai une belle mais petite marge."

"Ces dernières semaines, je me suis même un peu concentré sur le contre-la-montre. Au niveau de l'équipement aussi, les choses n'étaient pas au point. Notre sponsor vestimentaire a créé une nouvelle combinaison pour le contre-la-montre. Nos mécaniciens ont également fait le maximum pour optimiser mon vélo pour l'exercice. J'avais fait de ce chrono individuel un objectif. Nous avons donc vraiment travaillé pour cette étape et j'ai pu récompenser tout ce travail par une victoire", a déclaré le natif de Lokeren.

"Je vais tout faire pour garder la tête du classement général le plus longtemps possible. Mais ce ZLM Tour a déjà très bien commencé pour moi et pour l'équipe", a conclu Herregodts.