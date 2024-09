Huub Artz sacré champion d'Europe chez les espoirs au sprint devant Niklas Behrens

Le Néerlandais Huub Artz a décroché le titre de champion d'Europe chez les espoirs après un sprint à deux avec l'Allemand Niklas Behrens vendredi au bout de la course en ligne qui reliait Heusden-Zolder et Hasselt sur un parcours de 162 kilomètres. Le Français Léandre Lozouet a décroché la troisième place à dix secondes. Steffen De Schuyteneer était le premier Belge au classement avec une neuvième place.

Niklas Behrens, Huub Artz et Léandre Lozouet, trio intouchable en fin de course, faisaient partie d'un groupe de 14 avec notamment deux Belges, Sente Sentjens et De Schuyteneer. Ils sont partis sur le secteur pavé de Manshoven à 59 km de l'arrivée.

A cinq kilomètres de la ligne d'arrivée, Behrens a lancé une attaque pour tenter de laisser Artz et Lozouet derrière lui mais il a été repris un kilomètre plus loin. Le Français a finalement lâché ses deux concurrents avant de voir le Néerlandais s'imposer au sprint sur la ligne d'arrivée.