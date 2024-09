"Il y a de très bonnes cartes à jouer": voici ce que peuvent espérer les Belges à l'Euro de cyclisme

Place ensuite aux hommes. Là, Kevin Van Melsen semble nettement plus confiant. Rappelons que la sélection belge ne comprend pas Remco Evenepoel et a perdu Wout van Aert sur blessure. Pour autant, notre expert voit bien les Belges briller, sur le chrono comme sur la course en ligne.

En revanche, il craint que la course en ligne ne nous soit moins favorable. "Je crois qu'on va un peu subir la course. Nous n'avons pas de fille qui puisse vraiment prétendre au titre de championne d'Europe. Il va falloir être attentif, faire la course, intégrer les échappées, ce sera la seule possibilité pour espérer une médaille", nous détaille-t-il, évoquant tout le monde le profil d'Alana Castrique comme potentielle grosse surprise dans cette épreuve.

"On a de très très bonnes cartes", se réjouit-il d'ailleurs. "Il va falloir bien s'entendre parce qu'il y a des caractères forts et des gars qui peuvent s'imposer. Philipsen, Meeus et Merlier peuvent le faire. Le sélectionneur national va être hyper important pour cette course !", estime-t-il ensuite, évoquant l'importance de la tactique pour obtenir un bon résultat dans cet Euro.

Pour lui, le profil de l'épreuve convient bien à la sélection belge. "C'est une course assez usante, mais qui peut se finir avec un bon groupe au sprint. On a pas mal de belles cartes à jouer, ça ne va pas être évident de faire les bons choix. Tim Merlier a montré sur les derniers sprints au niveau mondial qu'il était le plus rapide. On a vu aussi que Philipsen et Meeus revenaient en grande forme. On a de très grandes cartes à jouer !", nous précise-t-il.

Pour autant, il ne s'en cache pas, la concurrence s'annonce très rude. "Jonathan Milan est là, Olav Kooij aussi. Il y a pas mal de sprinteurs, comme Mads Pedersen qui prend pas mal les bosses. Plusieurs sélections seront au départ avec l'envie d'arriver au sprint. La Belgique est bien armée par rapport à ça", nous confie Van Melsen. Qui voit aussi la Belgique créer une potentielle surprise sur le chrono, dès ce mercredi."Campenaerts est capable, dans un grand jour, de jouer pour une médaille", nous rappelle-t-il.