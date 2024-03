Intermarché-Wanty mise sur Girmay, Lotto Dstny avec quatre Belges au départ

L'Erythréen de 23 ans participera pour la troisième fois à la Primavera. Il y avait signé son meilleur résultat en 2022 en prenant la 12e place.

Girmay sera accompagné sur la course d'un jour la plus longue de l'année (288 km) par les Belges Tom Paquot et Gijs Van Hoecke, le Français Lilian Calmejane, le Néerlandais Mike Teunissen, l'Allemand Georg Zimmermann et le Néo-Zélandais Dion Smith.