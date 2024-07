Jarno Widar double la mise dans la course espoirs italienne

Vainqueur de la 4e étape, Jarno Widar, 18 ans, a pris le pouvoir samedi dans le Tour du Val d'Aoste, l'une des courses par étapes les plus difficiles et les plus importantes pour les coureurs de moins de 23 ans.

Lors de cette étape longue de 163 km entre Saint-Vincent et Champoluc, le coureur Lotto Dstny Development Team a fait le spectacle en décramponnant le Kazakh Ikhan Dostiyev (Astana Qazaqstan Development Team), puis en rattrapant le Chilien Rojas (VF Group Bardiani-CSF Faizané) et en le sautant en vue de la ligne d'arrivée. En plus de sa victoire avec 9 secondes sur Dostiyev et 10 sur Rojas, Widar a endossé le maillot jaune de leader du classement général.

À la veille de la dernière étape, Widar, qui est également le porteur du maillot blanc, possède 2:20 d'avance sur Rojas, 4:04 sur Ludovico Crescioli (Team Techniques in Emilia Romagna) et 4:30 sur Dostiyev. La cinquième et dernière étape mènera le peloton de Valtourmenche à Breul Cervina. Cette étape longue de 95,5 km passera par le Colle del San Pantaleon (km 67,5) et se terminera par une montée de 5 km vers Cervinia à 1.987m.