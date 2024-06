"Je n'ai pas vraiment mal", rassure Primoz Roglic après une chute sans gravité

La chute est survenue tôt dans l'étape du jour. "C'est allé très vite au départ, j'étais à bloc et puis je suis moi-même sorti de la route", a-t-il expliqué auprès de la presse. Les éraflures étaient visibles sur son corps mais la douleur supportable. "J'ai déjà connu bien pire. Nous verrons demain et les jours suivants. Le plus gros problème, c'est que je n'ai plus beaucoup de tenues de course", a plaisanté Roglic.

Parmi les favoris à la victoire au Dauphiné, Roglic compte déjà 6 secondes d'avance sur ses principaux concurrents grâce à sa 2e place conquise lors de 2e étape. Le Slovène considère le contre-la-montre de la 4e étape comme un test important, à l'instar de Remco Evenepoel. "C'est un contre-la-montre assez long, donc un excellent test. C'est important, car il y aura deux chronos au Tour de France."