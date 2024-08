Jenno Berckmoes victorieux au sprint devant Tobias Johannessen et Fabio Christen

Lionel Taminiaux (Lotto Dstny), Tom Van Asbroeck (Israel-Premier Tech Academy), Milan Menten (Lotto Dstny) et Jenthe Biermans (Arkéa-B&B Hotels), respectivement 5e, 7e, 8e et 9e, sont les autres coureurs belges dans le top 10 de la course.

Berckmoes s'offre la deuxième victoire de sa carrière après la cinquième étape de la Semaine internationale Coppi et Bartali le 23 mars dernier.

Le Mur de Grammont était évidemment le point central de la course et a été franchi à trois reprises après 85, 115 et 146 km de course par les coureurs.

Berckmoes succède ainsi à l'Italien Filippo Magli qui avait remporté la première édition en 2023.

Le Muur Classic succède au Prix de la Ville de Grammont, la plus vieille kermesse cycliste belge, qui a mis la clé sous le paillasson en 2022. Organisée dans la catégorie 1.2 de l'Union cycliste internationale (UCI) l'année dernière, la course flandrienne a été promue dans la catégorie 1.1 cette année.