Jenthe Biermans: "Content de mes 3e places au GP Samyn et au GP Criquielion"

"Je suis content de mes deux podiums au GP Samyn et au GP Criquielion", a indiqué Jenthe Biermans, déjà 3e mardi. "Je termine 2e du sprint du peloton derrière Bittner, qui est très fort, et je suis donc satisfait de ce résultat. La course a été très dure et très nerveuse à cause de la météo. J'ai été victime d'une légère chute à 70 kilomètres de l'arrivée mais cela m'a pas eu de conséquence sur mon sprint."