Jenthe Biermans a fini l'étape, malgré une chute "de 25 à 30 mètres" dans un ravin

L'accident a provoqué l'effroi dans le peloton, et plusieurs membres d'équipes concurrentes ont aidé Biermans à se sortir de situation. "C'était une chute assez lourde", a-t-il expliqué auprès de Sporza. "Quatre équipes sont venues me chercher. Ils ne m'ont pas trouvé directement. J'étais à 25 ou 30 mètres dans le ravin. J'ai eu un moment de panique, j'ai continué à dégringoler et je me suis arrêté autour d'un arbre. Au début, je ne pouvais plus bouger mon pied.

Jenthe Biermans a finalement terminé l'étape dans les délais, à trois quarts d'heure du vainqueur Tadej Pogacar. "C'est grâce au soutien de nombreux autres gars dans le dernier gruppetto. J'ai continué à rouler au caractère. Mais je dois encore faire quelques contrôles. La hanche et le pied ne sont pas tout à fait bien. Le bas du dos me fait également très mal. Mais j'espère qu'il n'y a pas de fracture, puisque j'ai su finir l'étape."