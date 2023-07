Jhonatan Narvaez gagne la 5e étape et le classement final

Leader du général après ses succès dans les 2e et 3e étapes, Narvaez s'est adjugé cette dernière étape, qui proposait six ascensions dont la montée finale, au sprint devant l'Ethiopien Welay Hagos Berhe (Jayco-AlUla) et l'Allemand Jason Osborne (Alpecin-Deceuninck).

Au général, Jhonatan Narvaez, qui compte désormais huit victoires en carrière, termine avec 42 secondes d'avance sur Osborne et 45 sur Pena. Floris De Tier est 10e à 1:26.

Le Tour d'Autriche effectuait son retour après quatre ans. Ben Hermans avait remporté les deux dernières éditions, en 2018 et 2019. La course avait ensuite été annulée entre 2020 et 2022 en raison du Covid-19 puis de soucis financiers et logistiques.