Jimmy Janssens: "Je vais essayer de conserver le maillot blanc jusqu'au bout"

"Le but était de partir en échappée dans cette troisième étape", a expliqué Janssens. "Nous sommes partis à trois et deux coureurs sont revenus sur nous pour former un groupe de cinq avec un costaud, Markus Hoelgaard. Nous avons très bien collaboré et porté notre avantage à plus de cinq minutes. Nous avons passé les bosses au tempo et tout donné dans les parties plates, notamment dans les derniers kilomètres. Cette étape a été dure, je termine deuxième, ce qui est toujours une déception, mais j'en sors avec le maillot blanc du classement de monts sur les épaules. Il reste deux étapes. Je vais essayer de prendre des points pour conserver le maillot jusqu'au bout."