Jonas Abrahamsen "très content de monter sur le podium à Waregem"

"Je suis très content de monter enfin sur le podium", s'est réjoui le coureur norvégien de l'équipe UNO-X Mobility, récent 20e de Gand-Wevelgem et 12e de l'E3 Classic. La 2e place à Waregem est son meilleur résultat sur une course d'un jour. "J'étais déjà très près du podium à Tirreno-Adriatico (7e de la 4e étape, ndlr). Tout était possible dans le final mercredi mais les Visma-Lease a Bike étaient très forts avec deux coureurs, Tiesj Benoot et Matteo Jorgenson", a concédé le Norvégien.

"Je dois donc me contenter du podium. Je pense qu'il ne me sera plus aussi facile qu'avant de partir en échappée", a réalisé Abrahamsen. "Je me sens progresser depuis 2023, avec un troisième place (sur la 18e étape, ndlr) au Tour de France. C'est aujourd'hui très prometteur de décrocher un 2e place sur À Travers la Flandre."