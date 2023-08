Jonas van de Steene est couronné champion du monde pour la première fois

Jonas Van de Steene a ramené à la Belgique un deuxième titre mondial en paracyclisme. Le handbiker de 36 ans, originaire de Flandre Orientale, a remporté la course sur route dans la catégorie H4. Le cycliste a terminé la course sur route en 1h33:50 après 62.4km à Dumfries et Galloway, en Ecosse. Il a franchi la ligne d'arrivée au sprint devant le Français Mathieu Bosredon. Le bronze est revenu à l'Autrichien Thomas Fruhwirth (+0:06).