Jonathan Milan ne pensait pas gagner son premier sprint dans un grand Tour

"J'arrivais ici en étant conscient de mes qualités, j'avais envie de me mettre en jeu pour moi et pour mon équipe. Mais sincèrement, j'étais choqué du sprint que j'ai fait", a souri le coureur. "Mes équipiers ont réalisé un excellent travail, ils m'ont gardé dans les premières positions dans les derniers kilomètres, ils me disaient de rester tranquille, de me mettre derrière eux, de rester couvert. Et à la fin, ils m'ont placé dans les premières positions. Je devais seulement faire mon sprint. Je suis très heureux et je dois dire merci à l'équipe."

"Après avoir franchi la ligne, j'ai crier, un cri de libération, plein de choses me passaient par la tête", a ajouté le sprinteur. "Les longs entraînements, les mauvais moments, les chutes, la fatigue... Puis j'ai pensé à ma famille aussi, qui me regardait à la maison." Milan dit que ce sera "spécial" d'entendre plus tard son père, Flavio, qui a également disputé le Giro, en 1993.