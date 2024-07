Jordi Meeus prolonge avec Red Bull-BORA-Hansgrohe

Le sprinter limbourgeois a déclaré par voie de communiqué sa "grande joie" de rester dans l'équipe allemande qu'il a rejoint en 2021. "Je suis devenu professionnel dans cette équipe et je me suis senti à la maison depuis le début", a-t-il confié. "J'ai beaucoup appris de l'équipe et de mes équipiers, et je me suis toujours senti super bien ici. Il s'agissait déjà de l'une des plus grandes formations du peloton quand j'ai signé la première fois, et avec Red Bull à bord, le projet va encore plus grandir".