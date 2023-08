Jules Hesters, 6e sur la course par élimination, a des "sentiments mitigés"

Triple champion d'Europe de la course par élimination chez les moins de 23 ans, Hesters est un spécialiste de la discipline. Il n'a pourtant pas pu faire mieux à Glasgow que sa quatrième place de l'année dernière aux Championnats du monde de Saint-Quentin-en-Yvelines, notamment à cause de problèmes de santé : "J'ai été malade peu avant la compétition. J'ai réussi à venir ici à la dernière minute, le vendredi, mais plus tard que prévu. Logiquement, ma préparation était perturbée et je ne suis pas arrivé dans des conditions optimales".

C'est donc avec des "sentiments mitigés" qu'il a terminé à la sixième place. "Sachant que j'ai été malade, je peux m'en satisfaire. J'ai même été surpris par mon niveau. Il y avait de la place, j'avais de la place pour passer, mais je ne l'ai pas fait et j'ai été éliminé. C'est dommage. Comparé aux deux dernières années, c'est mon pire résultat. C'est quand même un peu décevant, on espère toujours faire mieux que l'année précédente et j'étais quatrième..."